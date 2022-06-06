Сборная России в сентябре проведёт два товарищеских матча

Один из тренеров российской сборной Николай Писарев рассказал журналистам о том, что на сентябрь у национальной команды запланированы два товарищеских спарринга.

Писарев сказал «Матч ТВ», что сентябрьским сбором национальной команды сейчас занимается РФС. Тренер отметил, что предполагается, что сборная России проведёт два товарищеских матча, а логистику будут определять руководители РФС.

«Надеюсь, что сбор в сентябре всё же состоится», - добавил Писарев.

Напомним, что недавно руководители УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных матчей из-за ситуации на Украине.