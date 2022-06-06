Юран считает, что Кокорин устал от футбола

Наставник «Химок» Сергей Юран рассказал журналистам о том, что думает по поводу российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

Юран сказал «Спорт-Экспрессу», что если бы вдруг возникла возможность пригласить Кокорина, то он бы отказался. Тренер отметил, что бог одарил форварда невероятным талантом, но Кокорин не сумел его реализовать.

«Он мог достичь большего, а сейчас, как кажется, Александр просто устал от футбола», - добавил Юран.

Напомним, что в прошедшем сезоне Александр Кокорин провёл в итальянской лиге шесть матчей, но голами или ассистами так и не отметился.