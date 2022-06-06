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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Асхабадзе: Многие не верили, что «Факел» выйдет в РПЛ

06 Июня 2022 • 11:55 Комментировать

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о стратегии развития воронежской команды.

Асхабадзе сказал порталу Sport24, что «Факел» реализовал свою стратегию за три года от и до, хотя многие не верили, что воронежский клуб сможет выйти в элитный дивизион. Функционер отметил, что «Факел» планирует в будущем давать шансы молодым игрокам, которых можно будет продать, но в команде будут и опытные футболисты, которые будут как раз помогать молодёжи.

Напомним, что «Факел» в прошедшем сезоне занял вторую позицию в ФНЛ и добыл путёвку в элитный дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Российская Премьер-Лига Роман Асхабадзе
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