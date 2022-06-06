Асхабадзе: Многие не верили, что «Факел» выйдет в РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о стратегии развития воронежской команды.

Асхабадзе сказал порталу Sport24, что «Факел» реализовал свою стратегию за три года от и до, хотя многие не верили, что воронежский клуб сможет выйти в элитный дивизион. Функционер отметил, что «Факел» планирует в будущем давать шансы молодым игрокам, которых можно будет продать, но в команде будут и опытные футболисты, которые будут как раз помогать молодёжи.

Напомним, что «Факел» в прошедшем сезоне занял вторую позицию в ФНЛ и добыл путёвку в элитный дивизион.