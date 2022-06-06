Агент: «Ростов» намерен выкупить Щетинина

Агент молодого полузащитника Кирилла Щетинина рассказал журналистам, что «Ростов» всё же намерен в ближайшее время выкупить права на игрока у питерского «Зенита».

Агент Александр Клюев сказал «Спорт-Экспрессу», что переговоры идут, так что ситуация медленно, но продвигается. Клюев отметил, что ростовская команда очень хочет выкупить молодого футболиста, так что, скорее всего, Щетинин отправится на первый тренировочный сбор именно с «Ростовом».

Напомним, что в прошедшем сезоне Кирилл Щетинин провёл в российском чемпионате в составе «Ростова» 12 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.