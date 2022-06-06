Глушаков останется в «Химках»

Российский полузащитник «Химок» Денис Глушаков не покинет подмосковную команду в это летнее межсезонье.

Как рассказал «Спорт-Экспрессу» наставник «Химок» Сергей Юран, недавно он виделся с Глушаковым и спросил его о том, действительно ли он собирается сменить клубную прописку.

«Он ответил, что ничего об этом не знает, так что никого на его позицию искать не нужно будет», - отметил тренер подмосковного клуба.

Напомним, что в прошедшем сезоне Денис Глушаков провёл в российском чемпионате 29 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя ассистами. До этого в прессе ходили слухи о том, что опытный полузащитник может перейти в московское «Динамо».