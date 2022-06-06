Сербский защитник Миладинович возвращается в «Сочи»

Сербский защитник Иван Миладинович, который в прошедшем сезоне выступал за «Нижний Новгород», возвращается в «Сочи».

Об этом в своём телеграм-канале объявила пресс-служба нижегородской команды, которая поблагодарила 27-летнего сербского футболиста за работу. Нижегородский клуб также отметил человеческие качества Миладиновича и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, что в прошедшем сезоне Иван Миладинович провёл в российском чемпионате в составе «Нижнего Новгорода» 14 поединков, в которых получил три жёлтые карточки. Нижегородцы в итоге заняли 11-ю строчку в РПЛ.