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Гендиректор «Факела»: Никаких раздутых зарплат у нас в клубе не будет

06 Июня 2022 • 10:57 Комментировать

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе в разговоре с журналистами высказался по поводу зарплат в команде.

Асхабадзе в интервью Sport24 заявил, что в воронежском клубе точно не будет никаких раздутых зарплат. Гендиректор отметил, что «Факел» постарается правильно тратить свои финансы. До этого функционер рассказывал, что команда из Воронежа пытается сама зарабатывать деньги.

Напомним, что футболисты «Факела» под руководством Олега Василенко в прошедшем сезоне заняли вторую строчку в таблице ФНЛ и завоевали прямую путёвку в элитный дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Российская Премьер-Лига Роман Асхабадзе
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