Агент Новосельцева: Работа продолжается, так что скоро всё определится

Агент российского защитника Ивана Новосельцева рассказал журналистам о перспективах своего клиента.

Агент Александр Клюев сказал «Спорт-Экспрессу», что работа продолжается, есть небольшие продвижения, так что скоро всё уже определится. Напомним, что до этого агент рассказывал журналистам о том, что к Новосельцеву проявляют интерес клубы из РПЛ и турецкого чемпионата.

В прошедшем сезоне Иван Новосельцев выступал за тульский «Арсенал». В российском чемпионате защитник провёл 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом. В активе игрока также четыре жёлтые карточки.