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Бразильский клуб пока не определился с будущим форварда «Спартака»

06 Июня 2022 • 10:29 Комментировать

Руководители «Атлетико Паранаэнсе» ещё не определились по поводу будущего бразильского форварда Педро Роши, права на котором принадлежат московскому «Спартаку».

По информации UOL Sport, представители бразильской команды пока не вели переговоры с «красно-белыми» по поводу возможного выкупа 27-летнего футболиста, который выступает за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды с августа прошлого года. У бразильского клуба есть опция выкупа форварда за пять с половиной миллионов евро.

В прошлом году Педро Роша провёл в бразильском чемпионате 19 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Атлетико Паранаэнсе Педро Роша
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