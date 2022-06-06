Гендиректор «Факела»: Мы стараемся зарабатывать сами

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал журналистам о том, что воронежский клуб пытается зарабатывать самостоятельно.

Асхабадзе сказал Sport24, что клубы РПЛ должны стремиться к тому, чтобы зарабатывать самостоятельно, как это старается делать «Факел». Функционер отметил, что можно продавать игроков, атрибутику, коммерческие контракты клуба и билеты.

«Про копейки слушать неинтересно, но и копейки надо заработать», - добавил Асхабадзе.

Напомним, что воронежский клуб по итогам сезона в ФНЛ занял вторую строчку и напрямую вышел в элитный дивизион.