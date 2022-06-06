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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Факела»: Мы стараемся зарабатывать сами

06 Июня 2022 • 10:21 Комментировать

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал журналистам о том, что воронежский клуб пытается зарабатывать самостоятельно.

Асхабадзе сказал Sport24, что клубы РПЛ должны стремиться к тому, чтобы зарабатывать самостоятельно, как это старается делать «Факел». Функционер отметил, что можно продавать игроков, атрибутику, коммерческие контракты клуба и билеты.

«Про копейки слушать неинтересно, но и копейки надо заработать», - добавил Асхабадзе.

Напомним, что воронежский клуб по итогам сезона в ФНЛ занял вторую строчку и напрямую вышел в элитный дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Российская Премьер-Лига Роман Асхабадзе
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