«Ахмат» может подписать испанского форварда

Грозненский «Ахмат» может в летнее трансферное окно подписать опытного испанского нападающего «Панатинаикоса» Карлитоса.

По информации Metaraitings.ru, грозненская команда претендует на 31-летнего испанского футболиста, который был бы не против этим летом сменить клубную прописку. Стоит отметить, что десять лет назад испанец уже выступал в России. Тогда Карлитос защищал цвета «Петротреста» в ФНЛ. Форвард также играл за «Легию», «Вислу», «Вильярреал Б» и многие другие клубы.

В прошедшем сезоне Карлитос провёл в греческом чемпионате 29 матчей, в которых забил десять мячей и сделал четыре ассиста.