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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лапочкин: Мы не та страна, которая нуждается в иностранных арбитрах

06 Июня 2022 • 10:05 Комментировать (1)

Известный российский рефери Сергей Лапочкин в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного приглашения иностранного арбитра на Суперкубок России.

Лапочкин сказал «РБ-Спорту», что идея приглашать зарубежного судью для обслуживания Суперкубка России ему кажется достаточно странной. Арбитр отметил, что мы точно не та страна, которая нуждается в иностранных судьях.

«В этом нет никакого смысла, ведь у нас есть свои ребята, которые смогут достойно отработать этот матч», - добавил Лапочкин.

Напомним, что в поединке за Суперкубок России встретятся питерский «Зенит» и московский «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Суперкубок России Сергей Лапочкин
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