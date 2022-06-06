Лапочкин: Мы не та страна, которая нуждается в иностранных арбитрах

Известный российский рефери Сергей Лапочкин в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного приглашения иностранного арбитра на Суперкубок России.

Лапочкин сказал «РБ-Спорту», что идея приглашать зарубежного судью для обслуживания Суперкубка России ему кажется достаточно странной. Арбитр отметил, что мы точно не та страна, которая нуждается в иностранных судьях.

«В этом нет никакого смысла, ведь у нас есть свои ребята, которые смогут достойно отработать этот матч», - добавил Лапочкин.

Напомним, что в поединке за Суперкубок России встретятся питерский «Зенит» и московский «Спартак».