«Уфа» может остаться в РПЛ

«Уфа», потерявшая прописку в элитном дивизионе чемпионата России, может остаться в Премьер-лиге. Как информирует «Матч ТВ», коллектив из Башкортостана может сменить воронежский «Факел», у которого есть проблемы с лицензией.

РФС пока выдал новичку лишь временную лицензию для участия в следующем розыгрыше Премьер-лиги. У «Факела» есть проблемы со стадионом, клубу в срочном порядке необходимо сделать козырек и запустить систему видеонаблюдения.

Если воронежцы не выполнят все требования, то могут остаться в ФНЛ, а их место в Премьер-лиге займет «Уфа».