Гендиректор «Факела»: Наш стадион соответствует практически всем требованиям РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался по поводу готовности воронежского стадиона к матчам элитного дивизиона.

Асхабадзе сказал Sport24, что на сегодняшний день стадион «Факела» соответствует практически всем требованиям РПЛ. Гендиректор отметил, что все замечания будут устранены в ближайшее время, так что работы ведутся в плановом режиме.

Напомним, что воронежская команда по итогам сезона заняла в подэлитном дивизионе вторую строчку и напрямую вышла в РПЛ. «Факел» играет на «Центральном стадионе профсоюзов», который вмещает больше 20 тысяч зрителей.