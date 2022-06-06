Трансфер или ссылка в дубль: «Спартак» поставил крест на одном из игроков

В московском «Спартаке» приняли решение по будущему в команде узбекского хавбека Остона Урунова. Как стало известно Metaratings.ru, столичный клуб подыскивает варианты продажи игрока. Интерес к нему проявляют команды из Азии.

Источник отмечает, что «красно-белые» готовы пойти на финансовые уступки покупателю, чтобы избавиться от Урунова. Если же сделка так и не выгорит, полузащитника переведут во вторую команду.

Срок действующего трудового соглашения Остона со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 700 тысяч евро.

В минувшем сезоне 21-летний хавбек выступал на правах аренды за «Уфу». Он провел 17 матчей в Премьер-лиге и получил четыре желтые карточки.