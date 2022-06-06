Гендиректор «Факела» - о закрытии «Спартака-2»: Ничего страшного в этом не вижу

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался по поводу закрытия московского «Спартака-2».

Асхабадзе сказал Sport24, что если содержание второй команды было практически невозможным, то не стоило никого мучить. Функционер отметил, что, скорее всего, всё упиралось только в финансовую составляющую.

«Ничего страшного в закрытии «Спартака-2» я не вижу. Большинство молодых игроков пойдут в главную команду», - добавил Асхабадзе.

Напомним, что руководители «Спартака» приняли решение закрыть вторую команду, которая в прошедшем сезоне заняла седьмую строчку в таблице ФНЛ.