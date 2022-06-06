Спортивный директор «Спартака» высказался о возможном переходе Крала в «Фенербахче»

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани прокомментировал журналистам слухи о возможном переходе чешского полузащитника Алекса Крала в «Фенербахче».

Каттани сказал Metaraitings.ru, что слухи в турецких СМИ о переходе чешского футболиста в «Фенербахче» не соответствуют действительности. Напомним, что в прессе была информация о том, что Крал может следующий сезон на правах арендного соглашения провести в турецком клубе, у которого была бы опция выкупа.

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Алекс Крал на правах аренды выступал за лондонский «Вест Хэм», но провёл в составе «молотобойцев» лишь шесть поединков во всех турнирах.