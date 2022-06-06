Асхабадзе оценил эпоху Федуна в «Спартаке»

Футбольный функционер Роман Асхабадзе, который занимает пост гендиректора воронежского «Факела», высказался о правлении Леонида Федуна в московском «Спартаке».

«Эпоха Федуна? Этот вопрос лучше задать болельщикам», - ответил на вопрос журналиста Sport24 Асхабадзе.

При этом функционер отметил, что спортивные достижения «красно-белых» и открытие нового стадиона навсегда останутся в истории футбольной России.

Асхабадзе ранее работал в «Спартаке». Сначала он был главным администратором, а затем трудился на посту генерального директора.