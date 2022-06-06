Талалаев: У «Ахмата» хромает реализация

Наставник «Ахмата» Андрей Талалаев остался недоволен реализацией своей команды в прошедшем сезоне.

Талалаев сказал «Матч ТВ», что по числу голевых моментов грозненский клуб расположился сразу же за пятёркой лучших команд РПЛ, а вот реализация у «Ахмата» серьёзно хромает. Тренер отметил, что хуже клуба из Грозного свои моменты реализует лишь московский «Спартак», так что над этим компонентам нужно будет серьёзно поработать этим летом.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «Ахмата» под шефством Талалаева заняли седьмую строчку в таблице российского чемпионата.