Гендиректор «Факела»: Мы точно готовы к РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал журналистам о том, насколько воронежская команда готова к элитному дивизиону.

Асхабадзе сказал Sport24, что футболисты «Факела» стремились попасть в РПЛ и достигли своей цели. Гендиректор отметил, что воронежский клуб не собирается кидать кому-то перчатку, но команда точно готова к РПЛ.

«Если конкуренты будут считать, что мы являемся главными претендентами на вылет из РПЛ, то от этого мы будем только сильнее», - добавил Асхабадзе.

Напомним, что футболисты «Факела» в прошедшем сезоне заняли вторую строчку в ФНЛ и напрямую вышли в элитный дивизион.