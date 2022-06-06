«Динамо» почти неделю ждало ответа от Николича

Руководство «Динамо» рассчитывало пригласить на пост главного тренера команды экс-наставника «Локомотива» Марко Николича, но сербский специалист принял решение отказаться от работы в московском клубе, сообщает Metaratings.

По информации источника, «Динамо» ждало от Николича ответа на протяжении пяти дней.

Напомним, Николич возглавлял «железнодорожников» с мая 2020 года по октябрь 2021. Под руководством серба «Локомотив» сумел стать победителем Кубка России, а также завоевать бронзовые медали чемпионата России.

Экс-главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объявил о своём уходе после проигранного финала Кубка России «Спартаку» (1:2). Немецкий специалист возглавил берлинскую «Герту».