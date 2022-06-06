Клаудиньо высказался об отстранении российских клубов от еврокубков

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо Родригес в разговоре с журналистами высказался по поводу отстранения российских клубов от еврокубков.

Клаудиньо сказал «Спорт-Экспрессу», что он, как и многие другие футболисты, был огорчён этим решением УЕФА, но игроки тут совсем не виноваты. Бразилец отметил, что ему просто хочется играть в футбол и сражаться с лучшими командами мира в Лиге чемпионов.

Напомним, что руководители УЕФА приняли решение отстранить российские клубы от участия в еврокубков на следующий сезон из-за ситуации на Украине. «Зенит» в прошедшем сезоне выиграл золотые медали РПЛ.