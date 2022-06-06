Юран: Дзагоев в «Химках»? Он уже наигрался

Наставник «Химок» Сергей Юран в разговоре с журналистам высказался о возможном переходе Алана Дзагоева в подмосковную команду.

Юран сказал «Спорт-Экспрессу», что, при всём его уважении к Дзагоеву, но опытный полузащитник уже наигрался, а «Химкам» сейчас нужные голодные до побед футболисты. Тренер отметил, что есть и опытные игроки, которые ещё не до конца реализовали свои амбиции, но к экс-футболисту ЦСКА это не относится.

Напомним, что Алан Дзагоев в прошедшем сезоне провёл в РПЛ в составе «армейцев» 20 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами.