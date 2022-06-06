Клаудиньо рассказал о том, как придумывает танцы для празднования голов

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо Родригес рассказал журналистам о том, как он придумывает танцы для празднования голов в составе питерской команды.

Клаудиньо сказал «Спорт-Экспрессу», что он очень любит музыку, а ещё у него есть несколько друзей тик-токеров в Бразилии. Полузащитник отметил, что смотрит видео с их выступлениями, а иногда они сами просят повторить какой-нибудь из их танцев.

Напомним, что в этом сезоне «Зенит» выиграл чемпионский титул. Клаудиньо провёл в РПЛ 23 встречи, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя ассистами.