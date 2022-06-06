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«Фенербахче» готов арендовать полузащитника «Спартака»

06 Июня 2022 • 08:06 Комментировать

Руководство турецкого «Фенербахче» готово в ближайшее время арендовать чешского полузащитника московского «Спартака» Алекса Крала.

По информации телеграм-канала «Успей поймать», турецкая команда планирует арендовать 24-летнего чешского футболиста с опцией возможного выкупа. Напомним, что в прошлом сезоне полузащитник на правах арендного соглашения выступал за «Вест Хэм», но в составе английского клуба Крал так и не стал основным игроком.

В составе лондонской команды Алекс Крал в прошедшем сезоне провёл во всех турнирах лишь шесть поединков, но голами или ассистами так и не отметился.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фенербахче Алекс Крал
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