Игроки РПЛ выбрали лучшего футболиста по итогам сезона 21/22

Футболисты всех клубов РПЛ в традиционном опросе выбрали лучшего игрока по итогам прошедшего сезона.

По информации «Спорт-Экспресса», победу в голосовании одержал бразильский полузащитник питерского «Зенита» Клаудиньо, который вместе с командой из Санкт-Петербурга в этом сезоне выиграл чемпионский титул. Вторая строчка досталась молодому форварду «Уфы» Гамиду Агаларову. Тройку лучших замкнул опытный эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.

Напомним, что Клаудиньо в этом сезоне провёл в РПЛ 23 матча, в которых забил восемь голов и сделал четыре ассиста.