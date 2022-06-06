Капитан «Спартака» Джикия назвал трёх лучших игроков РПЛ

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия выделил трех лучших футболистов сезона в российской Премьер-лиге.

Как сообщается на страницах «Спорт-экспресса», по мнению лидера «красно-белых», лучшими в сезоне-2021/2022 чемпионата России стали нападающий Александр Соболев и полузащитник Виктор Мозес (оба – «Спартак»), а также лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов, правами на которого владеет «Уфа».

Напомним, что «Спартак» провально выступил в прошлом розыгрыше РПЛ, заняв десятое место. При этом в Кубке страны команда добилась победы, одолев в финале «Динамо» (2:1).