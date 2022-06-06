Экс-тренер «Рубина» против возвращения Николича в Россию

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался по поводу возможного возвращения сербского специалиста Марко Николича в РПЛ.

Билялетдинов сказал Betonmobile.ru, что не может понять, что же такого Николич сделал в «Локомотиве», что сейчас за него сражаются несколько московских клубов. Российский специалист отметил, что если серб вернётся в РПЛ, то он будет не в восторге от этого.

«Думаю, что Николичу никто и ничего не предлагал, а это всё понты и набивание цены», - добавил Билялетдинов.

Напомним, что в прессе ходят слухи о том, что сербский наставник может в ближайшее время возглавить «Динамо» или ЦСКА.