Ваноли рассказал, как принял решение возглавить «Спартак»

Итальянский специалист Паоло Ваноли, который работает главным тренером московского «Спартака», рассказал о том, как принимал решение о работе в российском клубе.

«Мы довольно неожиданно прекратили сотрудничество с Антонио Конте. Он перешел на работу в «Тоттенхэм», а мне спустя два дня поступило предложение от «Спартака». Я не спал две ночи, а потом решил согласиться. Мне было непросто сообщить о своем выборе Антонио, ради которого я всегда выкладывался на 100%», - передает слова Паоло L’Arena.

Ваноли тренирует «красно-белых» с декабря 2021 года. Его трудовое соглашение рассчитано до середины следующего года.