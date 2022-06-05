Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможную смену тренерского штаба у «армейцев».

«Вот сейчас из «Динамо» ушёл Шварц. Это плохо, потому что он знает всех игроков. Сейчас придёт новый тренер, будет пересматривать команду, всех переставлять. Это очень серьёзно ведь. На следующий год у них никакой игры не будет. То же самое и у ЦСКА будет. Когда поставили Березуцких - поторопились. Я говорил, что нельзя было этого делать. Ребята ещё нигде не работали, помощниками не годится. Нужно пройти какой-то свой путь тренерский. Нужно самому поругаться с тренерами, поругаться с игроками, поругаться с судьями. Они работали и при Слуцком, и при Ганчаренко, но это не настоящая работа. Так что ребята ещё не созрели.

Должно было бы пройти хотя бы 5-6 лет после завершения игровой карьеры, чтобы возглавить такую команду, как ЦСКА. Как можно требовать что-то с того, с кем ты сам играл? Нужно всё это смотреть. Как коллектив относится к таким тренерам, как они с ними общаются, разговаривают, на каком языке. Когда приходит зрелый тренер, всё по-другому происходит. Я советовал руководству ЦСКА назначить Непомнящего. Я лично Бабаеву писал, чтобы взяли Непомнящего. Он опытный, может подсказать что-то в нужный момент, потому что ребята поплывут. Бывает в команде же паника. Так и получилось», - сказал Пономарёв.