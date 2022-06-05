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Ваноли назвал причину, почему не бросил «Спартак»

05 Июня 2022 • 20:35 Комментировать

Итальянский специалист Паоло Ваноли, который занимает пост наставника московского «Спартака», рассказал, почему решил остаться в российском чемпионате.

«Спорт для меня – синоним мира и единства. Я был серьезно обеспокоен из-за последних событий, однако решение продолжить карьеру было самым верным.

Я был очень огорчен отстранением клуба от Лиги Европы, даже сейчас не понимаю, почему так произошло. Это было самым огромным разочарованием. Но оно придало мне решимости продолжать бороться», - приводит слова тренера L’Arena.

Контракт итальянца с «красно-белыми» рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Ваноли выиграл кубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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