Ваноли назвал причину, почему не бросил «Спартак»

Итальянский специалист Паоло Ваноли, который занимает пост наставника московского «Спартака», рассказал, почему решил остаться в российском чемпионате.

«Спорт для меня – синоним мира и единства. Я был серьезно обеспокоен из-за последних событий, однако решение продолжить карьеру было самым верным.

Я был очень огорчен отстранением клуба от Лиги Европы, даже сейчас не понимаю, почему так произошло. Это было самым огромным разочарованием. Но оно придало мне решимости продолжать бороться», - приводит слова тренера L’Arena.

Контракт итальянца с «красно-белыми» рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Ваноли выиграл кубок России.