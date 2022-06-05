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Агент Оздоева: «Руководители клубов сами на него выходят»

05 Июня 2022 • 17:33 Комментировать

Агент полузащитника Магомеда Оздоева считает, что у футболиста богатый выбор вариантов продолжения карьеры.

- Со многих мест есть. Сейчас я не могу сказать детали. Пока всё на уровне обсуждения. Руководители клубов сами на него выходят, - приводит слова агента Анзора Гаргаева «РБ Спорт».

Представитель интересов экс-игрока «Зенита» добавил, что Оздоев будет выбирать новый клуб вместе с семьей, которая живет в Москве. Магомеда также волнует его «восприятие в Европе».

Оздоев провел в «Зените» четыре с половиной сезона и в 116 матчах отметился 8 результативными ударами,  а также 18 ассистами на партнеров.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Магомед Оздоев
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