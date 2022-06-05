Николай Заболотный остаётся в «Сочи»

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный проведёт следующий сезон в том же клубе. Эту информацию подтвердил агент 32-летнего игрока Антон Синьков.

- У Заболотного контракт на год. Он выполнил условия — необходимо было провести определенное количество матчей, - приводит слова представителя игрока «Спорт-Экспресс».

Заболотный отыграл 7 поединков в составе серебряных призеров РПЛ. Это был его четвертый сезон в составе южан. Воспитанник академии «Зенита» также успел поиграть в «Спартаке», «Ростове», «Урале» и «Роторе». Трансферная стоимость Заболотного оценивается в полмиллиона евро.