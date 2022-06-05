Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном внесении в Госдуму законопроекта об отмене Fan ID.

- В ближайшее время одна из партий внесет в Госдуму законопроект об отмене Fan ID. Что об этом думаете?

- Это еще неизвестно, как будет. Мне просто непонятна такая инициатива, потому что этот закон только недавно ввели, он едва вступил в силу, и тут же пошла информация, что внесут законопроект о его отмене. Мне кажется, надо учитывать наше сегодняшнее время. Если исходить из нынешних реалий, то на какое-то время точно нужно вводить Fan ID, чтобы защитить людей. Важно, чтобы они спокойно ходили на футбол. Жизнь человека дороже всего.

- Как вы оцениваете нынешний уровень безопасности на наших аренах?

- Если говорить объективно, то не очень высоко. Сколько я ходил и видел, люди мало того, что что-то кричат нецензурные слова, они еще что-то делают. С ребенком трудно пойти на стадион. Если мы говорим об обычной трибуне. Такое услышишь и увидишь, что даже не хочется идти.

- Но Fan ID не искоренит мат на трибунах.

- Конечно, нет. Но я говорю о безопасности. Это важный вопрос в наше время. А в принципе паспорт болельщиков не нужен и его никогда не было, кроме чемпионата мира. И у нас нормально все происходило. Однако сейчас он актуален.

- На нынешний сезон?

- Пока не закончится вся эта ситуация, в которой мы живем. Я только к этому привязывают Fan ID. Чтобы не было провокаций. Смотришь, что твориться и что может быть и понимаешь, что уж лучше так. Ведь можно зайти и взорвать пол стадиона.

- Нынешние меры не позволяют такое отследить?

- Да. И Fan ID не дает гарантий, но с ним больше возможности защититься. Хоть какой-то порядок будет. Мне кажется, паспорт болельщика будет сдерживать. Ведь Fan ID нужно получить. Тебя проверят.

- Вы готовы оформить Fan ID?

- Обязательно. Я оформлял его на чемпионат мира. Нужно всего пять минут для оформления, и двадцать минут доехать и получить этот документ. Не надо из этого делать проблему. Не все смогут оформить Fan ID, и посещаемость стадионов, конечно, упадет, но на данный момент это оправдано.

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- Есть информация, что Fan ID сначала введут в регионах, в том числе в Ростове, где вы проживаете. Это правильное решение или нужнее было сперва ввести Fan ID в Москве и Питере?

- Не знаю, где сейчас опаснее. Надо отдельно смотреть. Чем дальше в Россию, тем безопаснее. Но думаю, южные регионы в первую очередь нуждаются в этом. Какая-то безопасность сейчас должна быть.

- Активные фанаты точно не будут оформлять Fan ID. Как к этому относитесь, ведь уровень поддержки команд упадет?

- Думаю, активным фанатам обязательно нужно ходить на футбол именно в нынешнее время. Все-таки футбол, в первую очередь, для них, для болельщиков. Надо их убеждать, разговаривать, что это временное явление. А упертость болельщиков – это как-то сомнительно. Если вы болеете за команду, болейте.

- Фанаты «Спартака» даже на финал Кубка России с «Динамо» не отменили свой бойкот.

- Это очень печально, потому что футбол - для них. Конечно, надо учитывать мнение болельщиков, но нужно разъяснять, что это сейчас необходимая мера.

- Каковы будут перспективы отмены Fan ID, если законопроект внесут на рассмотрение?

- Не думаю, что этот закон отменят. Кто будет потом отвечать, если что-то случиться? Свалят на кого-то.

Елена Григорьевская