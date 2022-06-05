Талалаев прокомментировал интерес со стороны клубов из Греции

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев ищет новичков для своей команды в Греции. При этом специалиста сватают в один из клубов этой страны, в частности, поступали новости об интересе к нему со стороны «Ариса» и «Панатинаикоса».

- Мой приоритет на предстоящий год — качественно отработать контракт, сделав с «Ахматом» шаг вперед, - заявил 49-летний наставник «Матч ТВ».

Что касается дальнейших планов, Талалаев отметил, что связан контрактом с «Ахматом» еще на один год. В любом случае ему интересно вести борьбу за еврокубки, что на сегодняшний день невозможно по не футбольным причинам.