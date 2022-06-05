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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов останется в «Сочи» на следующий сезон

05 Июня 2022 • 16:11 Комментировать (1)

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов продолжит работу с командой и в следующем сезоне, сообщает Metaratings.

По информации источника, специалист принял такое решение после разговора с владельцем клуба Борисом Ротенбергом.

Ранее сообщалось, что Федотов — главный кандидат на пост наставника московского «Динамо», которое осталось без тренера после ухода Сандро Шварца в берлинскую «Герту». Также российским специалистом интересовались ЦСКА и «Спартак».

По итогам прошедшего сезона РПЛ сочинцы под руководством Федотова сумели завоевать серебряные медали чемпионата России. Этот результат стал наивысшим достижением в истории клуба. Помимо «Сочи», Федотов работал в «Оренбурге», «Урале», а также московском «Арарате».

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