Ветеран ЦСКА сомневается, что Крыховяк нужен «Краснодару»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что полузащитник Гжегож Крыховяк не нужен «Краснодару».

«Эти иностранцы только испортили футбол. У нас был другой футбол, это был настоящий fair play, а сейчас они дерутся, бьются всеми правдами и неправдами. Что касается Гжегожа, черт его знает, трудно сказать. А нужен ли он сейчас команде?» - цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, «быки» провели вторую часть сезона исключительно составом из воспитанников клуба. Пономарёв сомневается в том, что 32-летний поляк сможет вписаться в новую схему для «Краснодара».

Напомним, в марте Крыховяк покинул команду, воспользовавшись правом УЕФА. Вторую часть сезона он провёл в греческом АЕКе. Без иностранцев «Краснодар» завершил сезон-2021/22 на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России.