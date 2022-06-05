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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два форварда могут уйти из «Локомотива» этим летом эксклюзив

05 Июня 2022 • 13:44 Комментировать

Форварды «Локомотива» Ян Кухта и Франсуа Камано могут в летнее трансферное окно покинуть московскую команду.

По информации «Евро-футбол.ру», оба футболиста готовы покинуть столичную команду этим летом, но только в том случае, если они получат достойные предложения от зарубежных клубов. Гвинеец Камано выступает за «Локомотив» с лета 2020 года, а Кухта перебрался к «железнодорожникам» из пражской «Славии» этой зимой.

В прошедшем сезоне Ян Кухта провёл в российском чемпионате десять матчей, в которых забил три гола и сделал один ассист. Камано в 16 встречах РПЛ отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Франсуа Камано Ян Кухта
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