Президент «Урала»: Буду рад, если Fan ID отменят

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился с журналистами своим мнением по поводу возможной отмены закона о Fan ID.

Иванов сказал «Чемпионату», что он всегда выступал против Fan ID, но если закон принят и его введут, то в «Урале» будут вынуждены его выполнять. Функционер отметил, что он будет рад если, Fan ID всё же отменят.

«До старта чемпионата осталось полтора месяца, а мы до сих пор не продаём билеты и не готовим абонементы. Мы не знаем, что делать», - добавил президент «Урала».

Напомним, что партия КПРФ планирует в ближайшее время внести законопроект об отмене Fan ID.