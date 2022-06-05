Пименов: Возвращение Крыховяка будет хорошим посылом для российских клубов

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов высказался по поводу возвращения польского полузащитника Гжегожа Крыховяка в «Краснодар».

Пименов сказал «Спорт-Экспрессу», что возвращение Крыховяка будет хорошим посылом для российских клубов, так как оно даёт надежду на то, что мы сможем в ближайшее время вернуться в еврокубки.

«Думаю, что у Крыховяка не будет никаких проблем с одноклубниками и болельщиками после возвращения», - добавил экс-игрок.

Напомним, что Гжегож Крыховяк решил вернуться в российский чемпионат. Вторую половину прошлого сезона поляк на правах аренды провёл в греческом клубе АЕК.