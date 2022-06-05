Известный российский тренер Александр Тарханов в интервью «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на новость о том, что депутаты КПРФ в ближайшие дни внесут в Госдуму законопроект об отмене Fan ID.

«Конечно, я поддерживаю эту инициативу! Лишние затраты времени для болельщиков, чтобы получить Fan ID. Болельщиков и без этого мало на футбол ходит, зачем он нужен?

Прошёл финал Кубка России, собрался полный стадион и без Fan ID. Сейчас камеры везде есть и всё видят, можно выявлять любые правонарушения спокойно, всё просматривать. В современное время сейчас этот паспорт для чего? Лишняя головоломка для болельщиков», — сказал Тарханов.