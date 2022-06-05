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Колосков: Возвращение Крыховяка поднимет имидж России

05 Июня 2022 • 12:31 Комментировать

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с журналистами высказал своё мнение по поводу возвращения польского полузащитника Гжегожа Крыховяка в Россию.

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что он не увидел какой-то агрессии в действиях Крыховяка, так как множество иностранных футболистов уехали из страны. Почётный президент РФС отметил, что возвращение польского игрока точно пойдёт на пользу всему российскому футболу.

«Это возвращение поднимет имидж России как государства», - добавил Колосков.

Напомним, что Гжегож Крыховяк планирует этим летом вернуться в Россию, где поляк будет снова выступать за «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Вячеслав Колосков Гжегож Крыховяк
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