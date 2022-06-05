Радимов — о Fan ID: Проще, когда паспорта болельщика нет

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов в разговоре с журналистами высказался по поводу возможной отмены закона о Fan ID.

Радимов сказал «Чемпионату», что он не может сказать, что полностью поддерживает инициативу партии КПРФ, которая хочет отменить закон о Fan ID. Тренер «Зенита-2» отметил, что он будет ходить на стадион с паспортом болельщика, или без него, так что ему совсем без разницы.

«Мне кажется, что просто проще, когда никакого паспорта болельщика нет», - добавил Радимов.

Напомним, что КПРФ планирует в скором времени внести законопроект об отмене Fan ID.