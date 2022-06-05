Быстров признался, что во время эфиров на ТВ хочет посылать своих оппонентов

Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в разговоре с журналистами признался, что хочет во время телеэфиров посылать своих оппонентов.

Быстров сказал Sport24, что никогда и ничего не планировал, да и вообще на ТВ попал случайно. Экс-игрок отметил, что иногда ему очень хочется послать всех своих оппонентов во время эфиров, но он не будет этого делать из-за уважения к этим людям.

«Очень хочется послать всех, когда показали уже 10-11 повторов, а они всё придерживаются своей точки зрения», - добавил Быстров.

Напомним, что Владимир Быстров часто появляется в эфирах телеканала «Матч ТВ».