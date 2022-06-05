Стала известна дата первого сбора «Спартака»

Футболисты и тренеры московского «Спартака» ушли в отпуск и вернутся только в конце июня.

Как сообщает пресс-служба столичной команды, «красно-белые» снова соберутся только 21 июня. Именно в этот день футболисты должны будут вернуться на базу в Тараскове, утром пройдут полное медицинское обследование, а затем начнут полноценную подготовку к предстоящему сезону. Сезон для московского клуба начнётся матчем за Суперкубок России, в котором «красно-белые» сыграют с питерским «Зенитом».

Напомним, что в прошедшем сезоне «Спартак» под шефством Паоло Ваноли занял лишь десятую строчку в турнирной таблице.