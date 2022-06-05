Крыховяк решил вернуться в РПЛ

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк принял решение вернуться в Россию, где он снова хочет играть за «Краснодар».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 32-летний польский футболист планирует продолжить играть за краснодарскую команду, хотя зимой полузащитник приостановил свой контракт с «быками» и на правах арендного соглашения отправился доигрывать сезон в греческий клуб АЕК. До этого поляк также выступал за московский «Локомотив».

Напомним, что в прошедшем сезоне Гжегож Крыховяк провёл в чемпионате Греции девять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.