Валуев: Законопроект КПРФ об отмене Fan ID? Это политический приём

Бывший боксёр, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался по поводу возможной отмены Fan ID.

Валуев сказал «Чемпионату», что КПРФ подобным законопроектом пытается просто набрать дополнительные очки и голоса, так что это лишь обычный политический приём. Экс-спортсмен отметил, что вряд ли кто-то в Госудме будет активно поддерживать этот законопроект.

Напомним, что представители партии КПРФ собираются в ближайшее время внести законопроект об отмене Fan ID, из-за которого фанаты многих клубов РПЛ готовы бойкотировать матчи своих команд.