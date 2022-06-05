Газзаев поддержал отмену Fan ID

Бывший наставник ЦСКА и «Алании» Валерий Газзаев высказался по поводу возможной отмены Fan ID.

Газзаев сказал «Чемпионату», что он неоднократно говорил о том, что Fan ID абсолютно не нужен в России. Экс-тренер «армейцев» отметил, что этот закон сильно повлияет на посещение матчей, а за болельщиков нужно всегда бороться.

«В паспорте болельщика нет необходимости, так что я полностью поддерживаю инициативу об отмене Fan ID», - добавил Газзаев.

Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что КПРФ собирается в ближайшее время внести законопроект об отмене Fan ID.