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Быстров: Хиддинк был самым добрым тренером

05 Июня 2022 • 11:30 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владимир Быстров в разговоре с журналистами вспомнил о совместной работе с голландским тренером Гусом Хиддинком.

Быстров сказал Sport24, что Хиддинк больше всех доверял футболистам и даже перевёз сборную из Бора в Москву. Экс-игрок отметил, что голландский специалист был самым добрым тренером в его карьере.

«Хиддинк доверял футболистам, а в ответ мы соблюдали его требования, так что все были довольны», - добавил Быстров.

Напомним, что Гус Хиддинк работал в сборной России, с которой в 2008 году выиграл бронзовые медали чемпионата Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Гус Хиддинк Владимир Быстров
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