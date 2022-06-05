Быстров: Хиддинк был самым добрым тренером

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владимир Быстров в разговоре с журналистами вспомнил о совместной работе с голландским тренером Гусом Хиддинком.

Быстров сказал Sport24, что Хиддинк больше всех доверял футболистам и даже перевёз сборную из Бора в Москву. Экс-игрок отметил, что голландский специалист был самым добрым тренером в его карьере.

«Хиддинк доверял футболистам, а в ответ мы соблюдали его требования, так что все были довольны», - добавил Быстров.

Напомним, что Гус Хиддинк работал в сборной России, с которой в 2008 году выиграл бронзовые медали чемпионата Европы.