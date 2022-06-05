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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федун отметил вклад Заремы в «Спартак»

05 Июня 2022 • 11:24 Комментировать

Бизнесмен Леонид Федун, являющийся владельцем московского «Спартака», во время празднования 100-летия клуба обратился к своей супруге Зареме Салиховой.

Как сообщает Sport24, руководитель поблагодарил жену за то, что она всячески оказывала ему поддержку в управлении клубом. По словам Федуна, были достаточно тяжелые периоды, однако Зарема никогда не оставалась в стороне и помогала ему.

В минувшем сезоне «красно-белые» неудачно выступили в чемпионате России, заняв итоговое десятое место. При этом в Кубке страны подопечные Паоло Ваноли дошли до финала, где завоевали трофей, переиграв столичное «Динамо» (2:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Зарема Салихова
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